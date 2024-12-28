Киев, 28 декабря, 2024, 15:53 — ИА Регнум. С Украины начали массово вывозить подростков за границу, чтобы спасти их от возможной мобилизации. Об этом 28 декабря заявила доцент Киевской школы экономики Ольга Купец.

Diego Herrera/Global Look Press

«На Западной Украине говорили, что просто видят автобусы, наполненные парнями 16-17 лет, в направлении Словакии. И это не с родителями, а сами дети выезжают. Это организовано как туры ребят», — приводит её слова издание «Страна. ua».

По её словам, подростки выезжают не ради учёбы, а для того чтобы скрыться от мобилизации.

Купец считает, что в Словакии и других странах у украинских школьников нет проблем с поступлением в учебные заведения. Кроме того, она отмечает, что многие матери вывозят сыновей в Европу и затем возвращаются на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября агентство Associated Press проинформировало, что украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять важные решения по мобилизации. Глава Госдепа также призвал НАТО поддержать киевский режим на фоне нехватки военных в рядах Вооружённых сил Украины.

Представитель 17-й полтавской бригады национальной гвардии Сергей Лунич 24 декабря заявил, что командование Вооружённых сил Украины приказало воинским частям готовиться принимать большое количество новобранцев в связи с ожидаемым снижением призывного возраста до 18 лет. В его бригаде ожидают скорого прибытия призывников в возрасте около 20 лет. Поручено организовать всё для немедленного обучения новобранцев.

Президент РФ Владимир Путин 16 декабря не исключил вероятности снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Он отметил, что это не изменит ситуацию на поле боя, но будет преступлением киевского режима.