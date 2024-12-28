Москва, 28 декабря, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Более 70 тыс. участников «Движение первых» в рамках всероссийской акции «Российский детский Дед Мороз» поздравили на рабочих местах людей, которые продолжают трудиться в Новый год. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе движения.

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Юные участники акции в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили работников заводов, магазинов, транспорта, охраны, почты, участников спецоперации, сотрудников Пограничной службы ФСБ России, врачей, спасателей, сотрудников МВД, пожарных. Люди этих профессий помогают каждому из нас комфортно и безопасно встретить Новый год в кругу семьи, отметили в пресс-службе движения.

Участники акции рассказали новогодние стихотворения, спели песни, подписали открытки и вручили сделанные своими руками подарки. Взрослые в ответ организовали экскурсии по своим рабочим местам, рассказывали интересные истории и факты о своей профессии, показали, как проходит их рабочий день.

Председатель правления «Движения первых», Герой России Артур Орлов отметил, что юные участники движения уже поздравили почти 80 тыс. человек.

«Это врачи, спасатели, военнослужащие, сотрудники МЧС, пожарные, работники коммунальных служб. Ребята дарят им подарки, изготовленные своими руками, и создают новогоднее настроение», — рассказал Орлов.

Поздравления получили и участники спецоперации. Командир расчёта противовоздушной обороны Дмитрий рассказал, что в канун Нового года военные с радостью приняли подарки от детей.

«В этот Новый год расчёт противовоздушной обороны будет дежурить и защищать мирное небо нашей большой необъятной страны. Все командование и личный состав армии выражает благодарность команде «Движения первых», которые создали по-настоящему новогоднее настроение защитникам неба России. Такие проекты помогают развивать военно-патриотическое воспитание молодёжи и прививать высокие моральные ценности. Спасибо акции «Российский детский Дед Мороз», ждём всегда Вас в гости!» — отметил Дмитрий.

Юные участники «Движения первых» также посетили крупнейшего в России производителя сырого молока — агрохолдинг «ЭкоНива», который представлен в 13 регионах страны. Руководитель управления по работе с персоналом агрохолдинга Борис Морев рассказал, чторабота на животноводческих комплексах идёт круглосуточно, часть сотрудников будет встречать Новый год на работе.

«Для наших сотрудников было очень приятным сюрпризом, когда маленькие Дед Мороз и Снегурочка из «Движения первых» приехали к нам в гости, чтобы поздравить работников с наступающим Новым годом. Ребята подарили открытки с тёплыми пожеланиями и подарки, сделанные своими руками, покормили телят из бутылочки и познакомились с разными животноводческими специальностями. Такие акции очень полезны: они не только дарят положительные эмоции и вдохновляют сотрудников, но и знакомят детей с разными полезными специальностями», — отметил Морев.

Также «Движение первых» поздравило сотрудников крупнейших предприятий России, которые никогда не останавливают свою работу. Это не только сложные перерабатывающие предприятия и агрохолдинги, где нужен круглосуточный уход за животными, но и все объекты транспортной инфраструктуры страны.

Дети вручили подарки и подарили новогоднее настроение машинистам и проводникам поездов, пилотам и бортпроводникам самолётов, а также сотрудникам аэропортов, железнодорожных вокзалов, метро.

Начальник высокоскоростного поезда «Сапсан» Станислав Смирнов отметил, что Новый год для многих работников РЖД часто начинается не дома, а в пути, с пассажирами.

«Поэтому когда мы с коллегами получили искренне сделанные своими руками подарки и тёплые слова от ребят из «Движения первых», они не просто наполнили наши сердца радостью, но и верой в чудо, которое не подвластно расстояниям и трудностям. Каждый такой подарок — это не просто вещь, а частичка добра и надежды, которая делает наше служение людям ещё более значимым. Понимание того, что ты не один, что о тебе помнят и ждут, помогает нам преодолевать любые трудности. Акция подарила всем нам новогоднее настроение, создала атмосферу единства и веры в чудо, которое обязательно сбудется, если мы будем творить добро и поддерживать друг друга. Спасибо всем участникам акции за этот трогательный момент!» — отметил Смирнов.

Лидерами по вовлеченности участников в акцию «Российский детский Дед Мороз» стали Ростовская, Новосибирская, Челябинская область, Удмуртия, Подмосковье, Оренбургская, Омская область, Забайкальский край, Москва и Алтайский край.

Акция «Движение первых» направлена на то, чтобы каждый человек мог почувствовать значимость своего вклада в общее дело, стать причастным к главным событиям в жизни страны. Оно помогает каждому понять, что общественно полезная деятельность, помощь людям, служение обществу — это личная миссия каждого россиянина. Помогает каждому стать частью огромной команды и вместе приносить пользу, отметили в пресс-службе.

Акцию «Российский детский Дед Мороз» «Движение первых» запустило в декабре 2022 года. За это время почти 800 тыс. участников движения поздравили около 200 тыс. взрослых: дежурных врачей, пожарных, военных, сотрудников МЧС и коммунальных служб. Подарки, подготовленные руками детей, помогли создать праздничное настроение и напомнили взрослым, что Новый год — это, прежде всего, время чудес и исполнения желаний.

Участниками «Движения первых» на сегодняшний день являются более 9,6 млн человек. Более 49 тыс. первичных отделений работают в 89 регионах страны на регулярной основе. В 2024 году мероприятия движения охватили более 10 млн человек.

Ключевыми проектами «Движения первых» являются «Большая перемена», «Первая помощь», «Зарница 2.0», «Юннаты Первых», «Хранители истории», «Школьная классика», «МедиаПритяжение», «Мы — граждане России!», «Вызов Первых», «Походы Первых. Больше, чем путешествие», «Университетские смены», «Благо твори», продюсерский центр «Звучи», «Наука Первых», «Безопасность в Движении».

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, руководитель «Движения первых» Орлов и глава Росмолодёжи Григорий Гуров посетили школу «Интеллект» в Луганске. Шеф-регион Москва провёл в школе капитальную реконструкцию зданий — три корпуса площадью более 18 тыс. кв. м.