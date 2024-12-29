Москва, 29 декабря, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Потомок первого Деда Мороза в СССР Михаила Гаркави музыкант Дмитрий Гаркави хотел отправиться на СВО, но его не взяли из-за возраста и из-за того, что его специальность пока не нужна на фронте. Мужчина не отказывается от своих намерений, а пока готовится к поездке в ДНР в составе агитбригады. Дмитрий Гаркави постоянно выступает на концертах перед ранеными военнослужащими в госпиталях. Об этом он рассказал ИА Регнум.

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59-летний Дмитрий Гаркави — главный хормейстер и руководитель ансамбля «Светилен» Ивановской государственной филармонии, известного не только в России, но и за её пределами. Двоюродный дед Дмитрия Михаил Наумович Гаркави стал всенародным любимцем и прославился как первый Дед Мороз в СССР. Михаила Гаркави прозвали любимым Дедом Морозом Сталина. По рассказам его потомков, он был выдающимся артистом и благодаря своему таланту смог выжить во время большого террора.

Дмитрий Гаркави пишет стихи и песни, устраивает концерты для военнослужащих и раненых, проходящих лечение в госпиталях, занимается благотворительностью и даже сам хотел отправиться на фронт.

«Я уже старенький. Но я просил, чтобы меня взяли, потому что у меня военная специальность «артист ансамбля». Пока такие не нужны, но как будут нужны, так и поеду. Я делаю то, что могу. Мы действительно поем много в госпиталях и для людей, которые находятся на реабилитации после ранений. Я вижу и чувствую, что и артистам, и бойцам это нужно», — объяснил Дмитрий Валентинович.

Сейчас Дмитрий Гаркави ждёт поездки в Донбасс, чтобы поддержать военнослужащих в зоне СВО.

«Ко мне обратились, спросили, готов ли я поехать в Донбасс в составе какой-нибудь агитбригады. Я конечно же согласился, теперь жду вызова, как он состоится, я обязательно поеду», — поделился музыкант.

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По словам Дмитрия Гаркави, у него много знакомых на Украине, с которыми он когда-то служил в советской армии, но общаться с ними сейчас приходится «шифрами».

«У меня очень много друзей и знакомых на Украине, и военных бывших тоже, с которыми мы служили в СССР (в ВСУ они не служат). Я с людьми общаюсь постоянно. Многие сослуживцы на Украине, с которыми я служил в составе Балтийского флота в далекие советские годы. Мы поддерживаем контакты до сих пор. Правда, они опасаются общаться, опасаются внутренних репрессий, поэтому сейчас мы с такими шифрами разговариваем, но все понятно. Не у всех есть возможность уехать в Польшу или сюда. У кого-то пожилые родители, у кого-то дети, бизнес, который, естественно, сильно разваливается», — рассказал Дмитрий Валентинович.

Дмитрий поделился рассказами коллег-артистов с Украины, которые столкнулись с отменой русской культуры.

«У меня в круге общения в основном люди творческие: опера, ансамбли танца и другие. Все, кто могли, естественно, уехали по контракту в Европу, потому что работать стало невозможно с запрещением русской культуры. Евгений Онегин по-украински звучит не просто комично, а издевательски. С этим очень многие смириться не могут, даже весьма толерантные люди. Творчество невозможно при таком прессинге идеологическом», — рассказал музыкант.

Социальные сети Стих Дмитрия Гаркави

Дмитрий Гаркави поведал, как узнал о своём родстве с первым Дедом Морозом СССР Михаилом Гаркави.

«Об этом мне рассказал мой дед Григорий Юрьевич Гаркави, который был достаточно известным режиссером, актером. Он окончил в послевоенные годы Ленинградские театральные институты, приехал сюда работать, занимался крупными постановками, организацией всевозможных народных праздников. Он гениально совершенно читал стихи. Но про родственника своего почему-то не любил вспоминать, несколько раз проскакивало у него упоминание, что Михаил Наумович является его двоюродным братом», — поделился Дмитрий Валентинович.

Напоследок музыкант рассказал, как празднует Новый год сам.

«Для меня сам Новый год — домашний праздник, мы отмечаем его в тесном семейном кругу. Все массовые мероприятия происходят накануне, обычно мы даём два великолепных филармонических сборных новогодних концерта, собираем аншлаги. И сейчас в Ивановской государственной филармонии мы готовим очередной большой зимний концерт, посвященный всем праздникам и, конечно, главному — Рождеству. Он называется «Им всем хватит места под этой звездой» — это строки из финальной песни этого концерта», — рассказал Дмитрий Гаркави.

Про первого Деда Мороза СССР можно прочитать здесь.