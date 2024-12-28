Москва, 28 декабря, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В России завершился осенний призыв на военную службу, за это время в ряды Вооружённых сил РФ было призвано 133 тыс. человек. Об этом 28 декабря сообщило Министерство обороны.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Осенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершён. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2024 г. №822 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооружённые силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 133 тыс. человек», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что призыв россиян на военную службу проходил на всей территории страны, призывные комиссии начали работать с 1 октября, а отправка призывников в войска началась с 15 октября.

В Минобороны отметили, что для перевозок новобранцев задействовали 11 рейсов самолётов военной авиации, 178 рейсов гражданской авиации, 16 воинских эшелонов, пассажирские поезда и автомобильный транспорт воинских частей.

Как и во время предыдущих призывных кампаний, явившиеся в военные комиссариаты призывники имели право выбора прохождения военной службы в различных видах ВС и родах войск с учётом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

При этом особое внимание было уделено комплектованию научных, научно-производственных подразделений и спортивных рот. В научные и научно-производственные подразделения направили 578 человек, а в спортивные роты — 200 членов сборной России по олимпийским видам спорта.

Как сообщало ИА Регнум, указ о начале осеннего призыва в ряды армии России 30 сентября подписал президент России Владимир Путин. Призывная кампания стартовала с 1 октября. При этом на Крайнем Севере и в приравненных к нему областях призыв начался 1 ноября, это связано с климатическими особенностями указанных территорий.

В Минобороны отмечали, что срок военной службы по призыву остался без изменений 12 месяцев, всех призывников направят в воинские части на территории России. Примерно треть из них будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность.