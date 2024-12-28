Москва, 28 декабря, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Поставки российской продукции военного назначения осуществляются в 44 государства. Об этом 28 декабря заявили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Портфель заказов Рособоронэкспорта на конец 2024 года достиг рекордного за всю историю компании показателя. Он составляет более 57 млрд долларов и предусматривает поставку российской продукции военного назначения в 44 страны мира», — приводятся в Telegram-канале слова гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

Отмечается, что в приоритете оборонно-промышленного комплекса на данный момент обеспечение потребностей ВС России. При этом рекордный портфель заказов отражает высокий внешнеторговый потенциал госкомпании и подтверждает готовность зарубежных партнёров сотрудничать.

Как сообщало ИА Регнум в середине ноября, «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на экспорт истребителя Су-57 заграничным партнёрам. Михеев отметил, что партнёры из дружественных стран желают приобретать российское надёжное и уже зарекомендовавшее себя вооружение. Экспортные контракты, в свою очередь, поддерживают отечественную промышленность.

В том же месяце Михеев сообщил, что более десяти стран выразили готовность приобрести у России «Изделие РБ-504П-Э», которое способно подавить «рой» дронов. Предконтрактная работа началась с государствами из стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока.