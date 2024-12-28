Москва, 28 декабря, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне спецоперации на Украине от удара беспилотника. Об этом 28 декабря сообщил телеканал.

Кадр из видео Максим Елисеев

Он ушёл добровольцем на фронт осенью 2022 года. Однополчане присвоили ему позывной Диктор. Елисеев служил связистом, его часть действовала на харьковском направлении.

«Максим под обстрелом выносил с поля боя раненых товарищей. На передовой он никогда не терял присутствия духа и веры в победу <…> Несколько дней назад Максим прислал нам своё последнее видео. Он записал его на привале перед тем, как выдвинуться на боевое задание», — говорится в сюжете телеканала.

Как передавало ИА Регнум, в апреле в зоне спецоперации погиб военный корреспондент «Известий» Семён Ерёмин. За время работы во фронтовой зоне он неоднократно раз рисковал жизнью. Под Угледаром (ДНР) в августе 2022 года он попал под обстрел украинских миномётчиков.

В апреле 2023 года погиб в ходе спецоперации погиб петербургский журналист Денис Семенов, отправившийся добровольцем на фронт. Последнее боевое задние, которое ему поручили — вынести тела павших товарищей.