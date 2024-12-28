Екатеринбург, 28 декабря, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Бывший священнослужитель одного из екатеринбургских храмов Даниил Сидоров, подозреваемый в домогательствах, ушёл на службу в зону проведения специальной военной операции. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Иерей Даниил Сидоров, конечно, никогда больше не сможет нести служение священника, но эта трагически испорченная страница его жизни — не последняя. Он сумел убедительно искренне попросить — и получил прощение у оскобленных им людей. Сегодня он приступил к иному служению — Родине и её защите», — написал он в Telegram-канале.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии заявили, что экс-священник действительно отправился на фронт.

Иерей Сидоров был запрещён в священнослужении и выведен за штат храма после скандала с домогательствами к девушке на улице. Октябрьский райсуд Екатеринбурга 25 ноября принял решение о запрете ему определённых действий. В инстанции отмечали, что он обвиняется в покушении на насильственные действия сексуального характера.

Как передавало ИА Регнум, митрополита Иллариона (Алфеева) временно отстранили от управления епархией в Будапеште в июле в связи с началом работы комиссии по изучению состояния его дел. Священника также сняли с постов председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и комиссии Межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию. Синод Русской православной церкви Московского патриархата вынес решение, что образ жизни митрополита не соответствовал образу монаха и священнослужителя.

Перед этим бывший келейник Георгий Сузуки обвинил митрополита Иллариона в домогательствах. Также были распространены аудиозаписи якобы приватного разговора между ними. Митрополит назвал это попыткой вымогательства. От него якобы требовали деньги.