Екатеринбург, 28 декабря, 2024, 14:57 — ИА Регнум. В Екатеринбургский зоопарк прибыл новый постоялец — белый медведь по кличке Вилюй. На Урал он прибыл из якутского зоопарка «Орто-Дойду».

Пресс-служба Екатеринбургского зоопарка Белый медведь Вилюй в Екатеринбургском зоопарке

Подготовиться к приёму Вилюя Екатеринбургскому зоопарку помогла компания «Роснефть»: в вольерах белых медведей провели капитальный ремонт трёх бассейнов. Теперь качество и температуру воды там контролируют специальные устройства, а в зимнее время воду подогревают. Кроме того, в вольере обновили берлоги и технические помещения, установили в них оборудование для хранения живой рыбы, а также два ледогенератора.

Сейчас медвежонок с интересом исследует свой вольер и уже купается в бассейне. Специалисты зоопарка затрудняются что-то сказать о характере новосёла: Вилюю недавно исполнился год, по медвежьим меркам он ещё подросток, к тому же он пока осваивается после переезда и никак не успел себя проявить. Посетители зоопарка смогут познакомиться с Вилюем через месяц, когда закончится его карантин. Зоологи надеются, что в будущем он составит пару с белой медведицей по кличке Хатанга, которая живёт в Екатеринбургском зоопарке с 2022 года.

Пресс-служба Екатеринбургского зоопарка Белый медведь Вилюй в Екатеринбургском зоопарке

Вилюй и его сестра Яна родились в декабре 2023 года в якутском зоопарке «Орто-Дойду». Имена медвежатам выбирали всенародным голосованием в телеграм-канале «Роснефти», в итоге большинством голосов их назвали в честь двух рек Якутии.

Компания «Роснефть» является опекуном белых медведей в российских зоопарках. Компания обеспечивает содержание животных, их кормление, ветеринарное сопровождение, а также финансирует обновление вольеров. При поддержке «Роснефти» также разработаны специальные игрушки для повышения физической активности животных. Кроме того, компания реализует программу по спасению и реабилитации молодых белых медведей, оставшихся в дикой природе без матери.