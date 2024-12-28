Москва, 28 декабря, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ получило от Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) первые два серийных учебно-тренировочных самолёта УТС-800. Об этом 28 декабря рассказал официальный представитель УЗГА.

Марина Лысцева/ТАСС

«Эти два серийных УТС-800 подключат к лётным испытаниям. В высших учебных заведениях Министерства обороны как во времена СССР, так и в настоящее время самолёт такого класса отсутствует», — процитировал его слова ТАСС.

Официальный представитель рассказал, что в разные периоды самолётами первоначальной и основной подготовки курсантов лётных училищ являлись реактивные L-29 и L-39.

Он добавил, что включение УТС-800 в систему летного обучения пилотов позволит существенно уменьшить стоимость подготовки курсантов, обеспечив при этом её высокую эффективность.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) госкопорации «Ростех» поставила Минобороны новые партии истребителей Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что авиастроительные предприятия госкорпорации ритмично поставляют российским военным авиатехнику.

В середине ноября ОАК поставила в войска новую партию самолётов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. А в начале ноября Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ была передана очередная партия новых фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34.