Берлин, 28 декабря, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию T-Online заявил, что сообщил о намерении Германии продолжать помощь Украине президенту России Владимиру Путину.

IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press Олаф Шольц

«Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет. Только военная помощь Германии составляет 28 млрд евро», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Шольц 27 декабря рассказал, что хотел вновь побеседовать с Путиным по теме Украины. Он также отметил, что он не намерен направлять немецких военных в зону украинского конфликта. При этом, по его словам, Берлин будет «играть важную роль» в гарантиях безопасности для Украины.

Предыдущий разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Лидеры двух стран поговорили впервые за два года. Путин напомнил Шольцу условия Москвы, которые могут быть основой возможных договорённостей по разрешению конфликта на Украине. Они должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.

Спустя четыре дня Шольц поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта, Шольц и Трамп считают, что вооружённый конфликт на Украине «продолжается слишком долго».