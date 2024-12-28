В России запретили звонки с IP-телефонии для борьбы с мошенничеством
Москва, 28 декабря, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Правительство России приняло постановление о запрете звонков с IP-телефонии на телефоны россиян в рамках борьбы с мошенничеством. Документ 28 декабря опубликовали на сайте кабмина.
«Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», — отметила пресс-служба правительства.
Отмечается, что это ограничение не скажется на обычных абонентах телефонной связи. Кроме того, те, кто пользуется голосовой связью через мессенджеры, применяют специальные программы, которые не используют IP-телефонию.
Постановление исключает из перечня лицензий на оказание услуг связи лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Именно через неё можно с помощью интернета позвонить абоненту стационарной или мобильной телефонной связи.
Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поручено в течение шести месяцев после вступления постановления в силу привести свои правовые акты в соответствие с нововведением. Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 г.
Как передавало ИА Регнум, 22 декабря пресс-служба Сбербанка сообщила о росте на 30% количества нападений на социальные и административные здания, а также офисы банков перед новогодними праздниками. Это делают граждане, поддавшиеся на манипуляции телефонных мошенников, которые чаще всего звонят из украинских кол-центров.
Адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов 24 декабря, комментируя обсуждение возможного ограничения на звонки в мессенджерах, назвал это жёсткой, но необходимой мерой. Через них мошенники звонят 40% потенциальных жертв, и такой шаг должен ограничить их активность.
Роскомнадзор 24 декабря сообщил, что операторы уже имеют возможность по умолчанию блокировать звонки из-за границы. При этом пользователю необходимо предоставить возможность разблокировать эту функцию полностью или в отношении номеров, которые есть в телефонной книге его смартфона. Ведомство не исключило, что требование вводить ограничения на звонки могут ввести на законодательном уровне.