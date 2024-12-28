Москва, 28 декабря, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Правительство России приняло постановление о запрете звонков с IP-телефонии на телефоны россиян в рамках борьбы с мошенничеством. Документ 28 декабря опубликовали на сайте кабмина.

Lantyukhov Sergey/Global Look Press

«Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», — отметила пресс-служба правительства.

Отмечается, что это ограничение не скажется на обычных абонентах телефонной связи. Кроме того, те, кто пользуется голосовой связью через мессенджеры, применяют специальные программы, которые не используют IP-телефонию.

Постановление исключает из перечня лицензий на оказание услуг связи лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Именно через неё можно с помощью интернета позвонить абоненту стационарной или мобильной телефонной связи.

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поручено в течение шести месяцев после вступления постановления в силу привести свои правовые акты в соответствие с нововведением. Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря пресс-служба Сбербанка сообщила о росте на 30% количества нападений на социальные и административные здания, а также офисы банков перед новогодними праздниками. Это делают граждане, поддавшиеся на манипуляции телефонных мошенников, которые чаще всего звонят из украинских кол-центров.

Адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов 24 декабря, комментируя обсуждение возможного ограничения на звонки в мессенджерах, назвал это жёсткой, но необходимой мерой. Через них мошенники звонят 40% потенциальных жертв, и такой шаг должен ограничить их активность.

Роскомнадзор 24 декабря сообщил, что операторы уже имеют возможность по умолчанию блокировать звонки из-за границы. При этом пользователю необходимо предоставить возможность разблокировать эту функцию полностью или в отношении номеров, которые есть в телефонной книге его смартфона. Ведомство не исключило, что требование вводить ограничения на звонки могут ввести на законодательном уровне.