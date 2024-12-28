Симферополь, 28 декабря, 2024, 14:31 — ИА Регнум. В пределах Керчи и Ленинского района Крыма в восточной части полуострова объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба регионального правительства.

Belkin Aleksey/Global Look Press

«Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ об отнесении сложившейся ситуации, связанной с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Чёрного моря в границах муниципальных образований городской округ Керчь и Ленинский район, к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера», — говорится в сообщении на сайте правительства Крыма.

Уточняется, что в документе главам администраций Керчи и Ленинского района поручено организовать постоянный мониторинг прибрежной зоны, чтобы выявлять загрязнённые нефтепродуктами участки, создать резерв материальных средств для их сбора, а также разработать перечень мер по обеспечению защиты населения и территорий муниципальных образований от последствий разлива топлива и мер по его ликвидации.

Как сообщало ИА Регнум, перевозившие мазут танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» 15 декабря потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. При этом у одного из них оторвало носовую часть, а второй сел на мель. В результате этого произошла частичная утечка нефтепродуктов.

В Анапе 16 декабря открылся единый штаб добровольцев, которые помогающих очищать берег Чёрного моря от разлива мазута. Работы по устранению загрязнения ведут в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой гвардии» «Единой России» и «Народного фронта».

В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов. Позднее в этот же день в регион прибыла установка, которая предназначена для откачки мазута и других нефтепродуктов из затонувших танкеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 декабря заявил, что специалисты различных ведомств и волонтёры делают всё необходимое для минимизации последствий разлива топлива в Чёрном море. Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что угроза утечки мазута в акватории Чёрного моря сохраняется.