Москва, 28 декабря, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что настоящая свобода есть только в России.

Ilya Moskovets/Global Look Press Артемий Лебедев

«Если без шуток, то настоящая свобода есть только в России. Только мы… не умеем её продавать», — произнёс он в видеообзоре на своей странице «ВКонтакте».

Поводом послужило заявление избранного президента США Дональда Трампа о намерении отобрать Гренландию у Дании. Дизайнер иронично подчеркнул, что американский политик якобы задумал украсть чужую землю, оправдывая такой план гарантией национальной безопасности и свободы во всём мире.

Как сообщало ИА Регнум, на заявление Трампа 23 декабря отреагировал премьер-министр Гренландии Муте Эгеде. Он отметил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться. Остров не должен проиграть долгую борьбу за свободу, подчеркнул премьер.

19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря состоянию экономики и укреплению обороноспособности Россия сегодня практически независима и способна уверенно стоять на ногах. Страна стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года, она превращается в по-настоящему суверенное государство, добавил он.

В начале месяца российский лидер подчеркнул, что достичь успеха невозможно, если полагаться на кого-то со стороны, поэтому Россия должна обеспечить себе все виды суверенитета.