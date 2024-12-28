Москва, 28 декабря, 2024, 15:33 — ИА Регнум. К инициативе отрезать Украину от поставок электроэнергии, помимо Словакии, может присоединиться ещё и Венгрия, образовав таким образом в Европе антиукраинский альянс. Об этом в субботу, 28 декабря, в беседе с ИА Регнум рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Zhao Dingzhe/Global Look Press

«Шансы высокие, что Словакия перекроет энергопоставки. Видно, что словаки довольно решительно настроены. Единственное, что их может остановить — это риск, что Украина в ответ ещё им нефть перекроет. Потому что сейчас идёт поставка нефти транзитом через Украину как раз в Венгрию, Словакию и Чехию. Ещё транзитом через Венгрию и Хорватию, дальше в Сербию приходит нефть. Большая проблема для них в том, что это самый выгодный источник поставки нефти для Словакии», — подчеркнул аналитик.

Кроме того, под ударом в этой ситуации окажется Венгрия, так как нефтеперерабатывающие заводы, действующие в стране и соседней Словакии, принадлежат венгерской компании MOL, указал Юшков. Он напомнил, что Словакия выразила готовность рассмотреть отключение поставок электроэнергии для Украины в случае отключения российского газа, однако окончательное решение по вопросу будет принято в зависимости от степени принципиальности властей страны. Потому что возможен и переток через соседей, например, через ту же самую Венгрию.

«Чтобы как-то эта мера была чувствительна для Украины, нужно ограничить экспорт электроэнергии как таковой из Словакии, чтобы она через Венгрию всё равно не попадала на Украину, иначе это будет исключительно заявление, а в реальности Украина действительно получит те же самые объёмы электричества. А вот если Словакия и через Венгрию не будет транзитом поставлять электроэнергию для Украины, тогда это будет действенная мера. Потому что Украина имеет всего четыре источника поставки электроэнергии — это Венгрия, Словакия, Польша и Румыния», — рассказал аналитик.

Дополнительных объёмов электроэнергии, несмотря на заявления украинских экспертов, эти страны поставить им не могут. Они и без того работают на максимум, без дополнительной генерации электроэнергии, чтобы запитать Украину. По словам Юшкова, заявление о том, что остановка энергопоставок из Словакии в случае прекращения транзита российского газа не повлияет на энергообеспечение Украины, так как необходимые объёмы в допустимых пределах могут предоставить другие страны, является демагогией и бравадой.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что остановка транзита российского газа через Украину будет стоить Евросоюзу 120 млрд евро в 2025–2026 годах. Он пояснил, что остановка транзита через Украину обойдётся ЕС в 2025–2026 годах в сумму порядка 50 млрд евро. Кроме того, сокращение выработки электроэнергии из газа будет стоить сообществу ещё 70 млрд евро, что приведёт к росту цен на голубое топливо и ослабит европейскую экономику.

Фицо также отмечал, что Словакия рассмотрит возможность остановить поставки электроэнергии Украине из-за того, что страна решила отказаться от транзита российского газа в Европу в 2025 году. Словацкий премьер уточнил, что этот власти начнут рассматривать этот вопрос после 1 января.

1 января 2025 года заканчивается действие договора между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 20 декабря подтвердил, что Киев остановит транзит.

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря указал на то, что Украина также создала дополнительные трудности для транзита газа в следующем году, предъявив «Газпрому» иск, в котором потребовала заплатить несуществующую транспортировку топлива по ветке, которую Киев закрыл в одностороннем порядке. После заявления российского лидера европейские цены на газ сразу выросли на 5%.