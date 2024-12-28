Эксперт предрёк появление антиукраинского альянса в ЕС из-за энергопоставок
Аналитик Юшков предрёк появление в ЕС антиукраинского альянса из-за энергопоставок
Москва, 28 декабря, 2024, 15:33 — ИА Регнум. К инициативе отрезать Украину от поставок электроэнергии, помимо Словакии, может присоединиться ещё и Венгрия, образовав таким образом в Европе антиукраинский альянс. Об этом в субботу, 28 декабря, в беседе с ИА Регнум рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
«Шансы высокие, что Словакия перекроет энергопоставки. Видно, что словаки довольно решительно настроены. Единственное, что их может остановить — это риск, что Украина в ответ ещё им нефть перекроет. Потому что сейчас идёт поставка нефти транзитом через Украину как раз в Венгрию, Словакию и Чехию. Ещё транзитом через Венгрию и Хорватию, дальше в Сербию приходит нефть. Большая проблема для них в том, что это самый выгодный источник поставки нефти для Словакии», — подчеркнул аналитик.
Кроме того, под ударом в этой ситуации окажется Венгрия, так как нефтеперерабатывающие заводы, действующие в стране и соседней Словакии, принадлежат венгерской компании MOL, указал Юшков. Он напомнил, что Словакия выразила готовность рассмотреть отключение поставок электроэнергии для Украины в случае отключения российского газа, однако окончательное решение по вопросу будет принято в зависимости от степени принципиальности властей страны. Потому что возможен и переток через соседей, например, через ту же самую Венгрию.
«Чтобы как-то эта мера была чувствительна для Украины, нужно ограничить экспорт электроэнергии как таковой из Словакии, чтобы она через Венгрию всё равно не попадала на Украину, иначе это будет исключительно заявление, а в реальности Украина действительно получит те же самые объёмы электричества. А вот если Словакия и через Венгрию не будет транзитом поставлять электроэнергию для Украины, тогда это будет действенная мера. Потому что Украина имеет всего четыре источника поставки электроэнергии — это Венгрия, Словакия, Польша и Румыния», — рассказал аналитик.
Дополнительных объёмов электроэнергии, несмотря на заявления украинских экспертов, эти страны поставить им не могут. Они и без того работают на максимум, без дополнительной генерации электроэнергии, чтобы запитать Украину. По словам Юшкова, заявление о том, что остановка энергопоставок из Словакии в случае прекращения транзита российского газа не повлияет на энергообеспечение Украины, так как необходимые объёмы в допустимых пределах могут предоставить другие страны, является демагогией и бравадой.
Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что остановка транзита российского газа через Украину будет стоить Евросоюзу 120 млрд евро в 2025–2026 годах. Он пояснил, что остановка транзита через Украину обойдётся ЕС в 2025–2026 годах в сумму порядка 50 млрд евро. Кроме того, сокращение выработки электроэнергии из газа будет стоить сообществу ещё 70 млрд евро, что приведёт к росту цен на голубое топливо и ослабит европейскую экономику.
Фицо также отмечал, что Словакия рассмотрит возможность остановить поставки электроэнергии Украине из-за того, что страна решила отказаться от транзита российского газа в Европу в 2025 году. Словацкий премьер уточнил, что этот власти начнут рассматривать этот вопрос после 1 января.
1 января 2025 года заканчивается действие договора между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 20 декабря подтвердил, что Киев остановит транзит.
Президент РФ Владимир Путин 26 декабря указал на то, что Украина также создала дополнительные трудности для транзита газа в следующем году, предъявив «Газпрому» иск, в котором потребовала заплатить несуществующую транспортировку топлива по ветке, которую Киев закрыл в одностороннем порядке. После заявления российского лидера европейские цены на газ сразу выросли на 5%.