ДНР, 28 декабря, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Город Красноармейск (украинское название — Покровск), находящийся в подконтрольной Вооружённым силам Украины (ВСУ) части Донецкой Народной Республики (ДНР), полностью обесточило. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили в назначенной киевским режимом администрации города.

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press

«Весь Покровск аварийно обесточен. Время восстановления электроснабжения пока неизвестно», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Специалисты пытаются выяснить причину происшествия.

24 декабря глава ДНР Денис Пушилин отметил, что потеря украинскими формированиями Красноармейска будет ударом по развитию металлургии на Украине. Он добавил, что для региона наряду с металлургией являются значимым машиностроение и танкостроение.

23 декабря в силовых структурах рассказали, что армия России подошла на расстояние порядка 3 км к крупнейшему угольному предприятию на контролируемой Киевом территории — шахтоуправлению «Покровское» в ДНР. Отмечалось, что украинские формирования пытаются окапываться в этом районе.