Брюссель, 28 декабря, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Компания Euroclear признаёт, что заморозка российских активов наносит удар по её репутации и является тяжёлым бременем. Об этом 28 декабря заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Руководством базирующегося в Брюсселе международного депозитария Euroclear признаётся, что эти решения наносят мощный удар по репутации этой структуры, не являются для неё подарком, а, скорее, тяжёлым обременением», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

При этом посол отметил, что Бельгия выполняет решения об ограничениях, принятых на уровне ЕС, и отменяться они должны на уровне союза. Он также назвал решение о заморозке воровством российских активов.

Отмечается, что после начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на €300 млрд. Кроме того, более €200 млрд находятся в ЕС, в основном на счетах Euroclear.

Ранее, 11 декабря, новый верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила, что от замороженных Европейским союзом активов России едва ли «что-то останется». По её словам, Россия имеет законное право на замороженные Западом после начала спецоперации активы, однако ЕС намерен потратить эти средства на Украину.

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил 5 декабря, что Россия в ответ на действия Запада с её замороженными активами использует доходы от активов этих стран, направляя средства для развития и поддержки своих регионов.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что попытки Запада изъять замороженные российские активы являются воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, однако, несмотря на всё крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул глава государства.