Чебоксары, 28 декабря, 2024, 13:57 — ИА Регнум. В Чувашии повысили единовременную выплату при заключении контракта для участия в специальной военной операции. Она составит 1,4 млн рублей. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщило «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы республики Олега Николаева.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Контракт должен быть заключен с 1 января по 31 декабря 2025 года на срок не менее 1 года и предназначен для выполнения задач спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях и на Украине», — заявили в администрации Чувашии.

Речь также идёт о служащих в Росгвардии, военнослужащих-срочниках и иностранных гражданах.

Ранее выплата чувашским контрактникам составляла 1 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, выплаты контрактникам возрастут и в Республике Татарстан. Они будут получать 2,2 млн рублей. Эта сумма складывается из трёх выплат. От Минобороны — 400 тыс. руб. От республики новые контрактники будут получать 1,5 млн руб., а от района или города республики — до 300 тыс.

Президент страны Владимир Путин 19 декабря заявил, что Минобороны нужно сократить сроки принятия решений по выплатам семьям попавших в плен бойцов СВО. Он отметил, что, когда военный попал в плен или пропал без вести, семьи фактически остаются без выплат. Глава государства также отметил, что Минобороны РФ и правительство должны предложить вариант замены некоторых выплат в этом случае, например, установить детские пособия.