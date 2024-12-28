Москва, 28 декабря, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 28 декабря провёл по видеосвязи последнее в уходящем году оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

«Обсудим с вами сегодня несколько вопросов работы с нашими ближайшими друзьями, коллегами, партнёрами, союзниками», — отметил он, начиная совещание.

Первой темой в повестке стал вопрос взаимодействия в Каспийском регионе.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ развитие отраслей промышленности, в которых выпускают продукцию двойного назначения. Он отметил важность этого вопроса и для экономики, и для обороноспособности страны.

В ноябре российский лидер в ходе оперативного совещания с членами Совбеза поднял тему информационной безопасности, в том числе в интернете. С докладом выступил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.