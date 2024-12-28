Москва, 28 декабря, 2024, 13:30 — ИА Регнум. В России не владеющих русским языком детей иностранных граждан запретили брать в школы. Текст подписанного президентом Владимиром Путиным закона размещён 28 декабря на сайте официального опубликования правовых актов.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Зачисление детей иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования теперь возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка. Не прошедших тестирование детей не допустят к освоению этих образовательных программ.

Закон гласит, что в школу не могут быть приняты незаконно находящиеся в России дети иностранцев.

Методическое обеспечение проведения тестирования будет осуществлять Рособрнадзор. Закон вступает в силу 1 апреля 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Путин заявил, что школы не обязаны обучать детей, которые не владеют русским языком. Освоение любого предмета в российской школе предполагает знание русского языка. Если детей придётся учить сначала русскому языку, непонятно, кто должен финансировать такое дополнительное обучение, отметил глава государства.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 26 декабря заявил, что более 40% детей иностранцев, обучающихся сегодня в российских школах, настолько плохо знают русский, что не могут освоить образовательную программу. Всего в образовательных организациях России обучаются более 200 тыс. детей иностранных граждан, сообщил он.