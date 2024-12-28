Москва, 28 декабря, 2024, 13:56 — ИА Регнум. В смотровом колодце на юге Москвы найден скелет человека. Об этом 28 декабря сообщил РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По предварительным данным, человек умер примерно пять лет тому назад. Определить пол и возраст по скелету не удалось. По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября в Московской области во время поисков пропавшего человека в деревне Бобошино нашли скелет женщины. Местые жители опознали останки. Выяснилось, что это скелет женщины, которая пропала некоторое время назад. Её муж рассказал, что слышал от жены разговоры о суиците. Силовики возбудили уголовное дело по ст. Статья 110 («Доведение до самоубийства»).