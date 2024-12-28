Ашхабад, 28 декабря, 2024, 13:13 — ИА Регнум. «Туркменские авиалинии» сообщили о приостановке полётов в Москву на месяц. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

IMAGO/Kevin Hackert/Global Look Press

«Уважаемые пассажиры! Уведомляем Вас о том, что авиакомпания «Туркменистан» сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад в период с 30.12.24 по 31.01.25 отменены», — указано на сайте компании.

Пассажирам, которые уже приобрели билеты, по заявке вернут деньги в полном объёме.

Как сообщало ИА Регнум, авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о приостановке с 28 декабря перелётов из Баку в восемь российских городов. Под ограничения попали рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. 25 декабря были приостановлены полёты из Баку в Грозный и Махачкалу. Пассажирам, купившим билеты, предложат возврат средств или бесплатную замену.

Авиаперевозчик принял решение после того, как 25 декабря пассажирский самолёт «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в аэропорту Актау. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Выжили 29, включая трёх детей. На борту находились 16 россиян, девять из них спаслись. Минтранс Азербайджана указал, что эксперты назвали предварительной причиной крушения внешнее вмешательство. Страна решила привлечь международных экспертов к расследованию. На месте авиакатастрофы уже побывали представители Embraer.