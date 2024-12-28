Душанбе, 28 декабря, 2024, 15:47 — ИА Регнум. В Таджикистане растёт спрос на учителей русского языка, и это нужно учитывать в системе образования. С таким заявлением 28 декабря выступил президент страны Эмомали Рахмонв послании парламенту.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«В Таджикистане растёт спрос на учителей русского языка. Его изучение, как изучение и других языков, надо внедрять и в дошкольное образование», — отметил он.

Рахмон призвал изменить учебные программы, а также добиться повышения квалификации педагогов. Они должны не книги и тетради давать ученикам, а знания, навыки и интеллект, а также обучать языкам, подчеркнул президент.

Как передавало ИА Регнум, и. о. ректора института Никита Гусев 24 декабря рассказал об исследовании Государственного института имени Пушкина. Установлено, что русский язык является седьмым по распространённости в мире. Исследователи учитывали число тех, кто говорит на нём и владеет им как иностранным.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре отметил рост интереса к русскому языку в мире. Это связано с тем, что Россия укрепляет свои позиции в мире, подчеркнул он.

11 декабря российский лидер заявил о важности работы по поддержке значения русского языка, так как он нужен для общения всех народов РФ. Он напомнил, что в стране проживает 190 этносов и потому большое количество языков.