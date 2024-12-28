Краснодар, 28 декабря, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Угроза утечки мазута в акватории Чёрного моря сохраняется. Об этом 28 декабря заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии.

ИЗВЕСТИЯ/Иван Ковалев

«По-прежнему сохраняется угроза дальнейшей утечки мазута в акватории Чёрного моря из затонувших танкеров и его выброса на берег», — отметил Куренков.

В субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что в районе ЧП сложилась действительно критическая ситуация. По его словам, полный размер ущерба для окружающей среды пока оценить невозможно, однако эта работа идёт постоянно.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря два танкера «Волгонефть», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате ЧП произошла частичная утечка мазута.

26 декабря в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута. Куренков отметил, что работа по ликвидации последствий разлива продолжается, и пока она выполнена только на 15%.

В Краснодарский край в тот же день прибыла установка, предназначенная для откачки мазута и других нефтепродуктов из затонувших танкеров. Также вместе с ней в регион прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала.