Братислава, 28 декабря, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на хамство главы киевского режима Владимира Зеленского в свой адрес заявил, что не является его слугой.

Christoph Soeder/Global Look Press Роберт Фицо

«Господин Зеленский, я понимаю давление, которому вы подвергнуты. Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад даёт практически всё, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить своё собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать», — отметил словацкий премьер в видеообращении, опубликованном в социальных сетях политика.

Ранее Зеленский раскритиковал Фицо во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе 19 декабря. После этого, по словам премьера Словакии, в своих высказываниях в соцсетях глава киевского режима был «ещё более надменным и дерзким».

23 декабря Зеленский выразил возмущение по поводу визита Фицо в Москву и призвал расследовать его якобы связи с Кремлём. Глава киевского режима обвинил словацкого премьера в заинтересованности только в российских энергоресурсах и якобы стремлении склонить Европу к отказу от поставок газа из США.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и Роберт Фицо встретились и провели переговоры в Кремле 22 декабря. Путин 26 декабря сообщил, что Фицо в беседе с ним в ходе встречи в Москве предложил провести переговоры по Украине в Словакии. Российский лидер указал, что не против этого. Он также отметил нейтральную позицию республики в конфликте. Фицо подчеркнул, что ведёт независимый курс.