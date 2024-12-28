Нефтеюганск, Югра, 28 декабря, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Сотрудники «РН-Юганскнефтегаза» (нефтедобывающий актив компании «Роснефть») высадили в 2024 году более 4,8 млн саженцев хвойных пород. Площадь озеленения достигла 1300 гектаров.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» высадили более 4,8 млн саженцев деревьев в Югре

Растения высаживают в том числе на участках Аганского, Урайского и Самаровского лесничеств, которые пострадали от природных пожаров. Волонтеры используют хвойные деревья возрастом один-три года, которые адаптированы к местному климату. Для того чтобы обеспечить уход за новыми деревьями, компания активно сотрудничает с лесными хозяйствами.

За последние три года сотрудники высадили более 9,5 млн сеянцев хвойных пород, а в реки Об-Иртышского бассейна они выпустили более 51 млн мальков ценных пород рыб.