Москва, 28 декабря, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Специалисты различных ведомств и волонтёры делают всё необходимое для того, чтобы минимизировать последствия разлива топлива после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом 28 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Belkin Alexey/Global Look Press

По его словам, полный размер ущерба для окружающей среды пока оценить невозможно, однако эта работа идёт постоянно.

Песков также отметил, что координацию работы всех ведомств по этому вопросу ведёт глава МЧС России Александр Куренков, добавив, что в районе ЧП сложилась действительно критическая ситуация.

«К сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ряда ведомств, волонтёры не жалеют себя, и, конечно, это всё очень нужно для региона, который сейчас терпит это бедствие», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. При этом одному из них оторвало носовую часть, а второй сел на мель. В результате этого произошла частичная утечка нефтепродуктов.

В Анапе 16 декабря открылся единый штаб добровольцев, помогающих очищать берег Чёрного моря от разлива мазута. Работы по устранению загрязнения ведутся в том числе волонтёрами акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой гвардии» «Единой России» и «Народного фронта».

В Краснодарский край 26 декабря прибыла установка, предназначенная для откачки мазута и других нефтепродуктов из затонувших танкеров. Также вместе с ней в регион прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала. Ранее в этот же день в крае ввели федеральный режим ЧС.

Куренков 27 декабря доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации ЧС на Кубани. Он также обсудил с главой государства работу подразделений возглавляемого им ведомства.