Москва, 28 декабря, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Учащийся 10-го класса одной из школ Москвы устроил скандал и выпал из окна школы прямо во время урока. Об этом 28 декабря сообщил Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По информации источника, инцидент произошёл 27 декабря в одной из школ московского района Хамовники, когда у 16-летнего подростка началась истерика в кабинете на третьем этаже и его никто не смог успокоить.

«Спустя несколько минут его обнаружили под окнами школы с травмами, характерными при падении с высоты. Юноша получил множественные тяжёлые переломы и впал в кому», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший был в экстренном порядке госпитализирован и сейчас за его жизнь врачи борются.

«По словам очевидцев, перед ЧП парень выпил алкоголь: сумел ли он пронести спиртное в школу или употребил перед уроками, пока выясняется», — отмечается в сообщении.

Одноклассники пострадавшего рассказали, что причиной скандала, устроенного парнем, могла стать боязнь серьёзного разговора с отцом. В то же время все знакомые отзываются о семье школьника как о благополучной.

По словам других учащихся школы, проблемы с поведением у десятиклассника начались в начале года. Он стал расстроенным и агрессивным, а также начал выпивать, чего за ним ранее не замечалось.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября трое студентов выпали из окна во время квеста в городе Стерлитамаке в Башкирии. Они получили различные травмы и двоих из них госпитализировали. Позднее молодые люди признались, что восприняли падение как часть мероприятия.