Москва, 28 декабря, 2024, 12:33 — ИА Регнум. В Москве на Троицкой линии метро 28 декабря открылись три новые станции— «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская». В открытии участвовал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Теперь на Троицкой (изумрудной) линии появилась пересадка на Сокольническую (красную) ветку.

«Семь станций, которые улучшат транспортную доступность почти 900 тыс. москвичей. Дальше линия пойдёт до МЦК (Московское центральное кольцо. — Прим. ред.), до ЗИЛа и на юг до Троицка», — отметил Собянин на открытии станций.

Дальнейшая работа по строительству Троицкой ветки продолжается, работы будут идти и в праздничные дни. Метро будет работать и в новогоднюю ночь, добавил мэр Москвы.

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