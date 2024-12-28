Москва, 28 декабря, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Определился состав тиражной комиссии, которая проконтролирует проведение самого ожидаемого лотерейного тиража года «Русского лото» — «Новогоднего миллиарда». Именно в этом тираже 1 января 2025 года в прямом эфире федерального телеканала в присутствии зрителей и звездных гостей будет разыгран крупнейший в российских государственных лотереях главный приз — 1 миллиард рублей. Всего в новогоднем 1604-м тираже «Русского лото» будет разыгрываться более 3 миллиардов рублей.

«Русское лото»

Ежегодный праздничный розыгрыш «Новогоднего миллиарда», как и все лотерейные розыгрыши, пройдет с соблюдением обязательных мер контроля. Среди них независимая тиражная комиссия, которая контролирует соблюдение принципа случайности формирования выигрышной комбинации, контроль со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) и независимой системы контроля, установленной у организатора лотереи «Русское лото» — Минспорта России. Задачей тиражной комиссии, так же как и во всех остальных розыгрышах, является контроль за случайностью формирования выигрышной комбинации, а также за корректностью проведения розыгрыша в целом. В рамках новогоднего тиража «Русского лото» тиражная комиссия, как и в любом другом розыгрыше, проверит бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий. Как и всегда, это даст участникам возможность удостовериться в том, что выигрышная комбинация сформирована непреднамеренно или, другими словами, случайным образом. По итогам розыгрыша и в случае отсутствия нарушений тиражная комиссия подписывает протокол, на основании которого тираж будет считаться состоявшимся.

В состав тиражной комиссии 1 января 2025 года на безвозмездной основе войдут:

● Александр Грек, российский научный журналист, главный редактор журнала TechInsider;

● Станислава Комарова, трехкратная чемпионка Европы на «длинной воде», серебряный призер Олимпийских игр;

● Андрей Кокорин, адвокат адвокатской палаты Кировской области РФ, победитель «Новогоднего миллиарда»-2021.

«Как главного редактора научного журнала, в первую очередь розыгрыш «Новогоднего миллиарда» меня привлекает с точки зрения математической вероятности: на наших глазах сформируется выигрышная комбинация и определит победителей тиража из миллионов участников. Даже мне, человеку, чья профессия связана с наукой, будет волнительно наблюдать своими глазами прямо из студии, каков же будет итог — миллиард снова уйдет в одни руки или его разделят несколько победителей? Математика нам отвечает на этот вопрос так: с вероятностью более 60% в стране появится четвертый лотерейный миллиардер. Но самое главное, конечно, чтобы розыгрыш прошел честно, поэтому я и мои коллеги по тиражной комиссии внимательно проверим те самые мешок и бочонки, с помощью которых судьба случайным образом определяет счастливчиков», — отметил Александр Грек, российский научный журналист, главный редактор журнала TechInsider.

«Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» — грандиозный праздник, который с нетерпением ожидают миллионы жителей нашей страны. Этот уникальный розыгрыш объединяет людей, дарит им настроение и радость. Каждый год мы становимся свидетелями невероятных историй победителей, которые меняют свою жизнь благодаря удаче. Участие в таком событии — это возможность внести свой вклад в создание праздника для миллионов россиян»,– подчеркнула Станислава Комарова, трехкратная чемпионка Европы на «Длинной воде», серебряный призер Олимпийских игр.

«Принять участие в съемках «Новогоднего миллиарда» — моя мечта. Я давно участвую в этой лотерее, а в 2021 году мне посчастливилось выиграть в новогоднем тираже 1 миллион рублей. Это было невероятное событие для нашей семьи! Тогда мы убедились, что удача может улыбнуться любому, главное — верить. Уже более 13 лет я занимаюсь адвокатской деятельностью, награжден медалью Федеральной палаты РФ «За профессионализм», меня знают и доверяют большое количество людей из родной Кировской области. Ко всему, что делаю, я подхожу добросовестно и со всей душой, и выступить в качестве члена тиражной комиссии новогоднего розыгрыша «Русского лото» для меня очень ответственно. Я гарантирую, что со своей стороны сделаю все необходимое, чтобы убедиться в честности проведения розыгрыша», — рассказал Андрей Кокорин, адвокат адвокатской палаты Кировской области РФ, победитель «Новогоднего миллиарда»-2021.

Помимо всех установленных мер контроля, таких как независимая система контроля, установленная у организатора лотереи «Русское лото» — Министерства спорта Российской Федерации, тиражная комиссия, а также, как и для всех других лотерейных розыгрышей, контроль со стороны Федеральной налоговой службы, в качестве дополнительных мер к контролю за проведением розыгрыша «Новогоднего миллиарда» будут привлечены эксперты компании F. A. C. C. T. — российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями. Они проконтролируют неизменность базы участвующих в розыгрыше билетов до и после тиража.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счёт целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва — таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

* «Новогодний миллиард» является зарегистрированным товарным знаком. Фраза «Будет разыгрываться более 3 000 000 000 ₽» обозначает общий размер средств, которые могут выиграть участники тиража № 1604 (розыгрыш 01.01.2025) в лотерее «ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3, коммерческое наименование — «Русское лото», срок проведения — до 31.12.2029. Подробности о лотерее — на stoloto.ru или по телефону 8 900 555-00-55. 18+

Фраза «Самый ожидаемый тираж «Русского лото» — «Новогодний миллиард» означает, что данный тираж является самым ожидаемым в 2025 году среди лотерей, распространяемых под брендом «Столото».

Утверждение «Главный тираж 2025 года» указывает на тираж № 1604 лотереи «Русское лото», который является главным в 2025 году среди лотерей, распространяемых под брендом «Столото».

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