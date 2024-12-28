Москва, 28 декабря, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности. Соответствующий указ28 декабря размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Belkin Alexey/Global Look Press

Отмечается, что поправки внесли в статью 238 Уголовного кодекса «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». К ней добавили примечание.

«Действие настоящей статьи не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи», — отмечается в документе.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что врачи не должны подвергаться судебному преследованию, а врачебную деятельность необходимо декриминализировать. Он отметил, что в медицинской практике зачастую случаются ситуации, которые вызывают сложности диагностики, и врач может потерять время из-за страха принять неверное решение и сесть в тюрьму.

В Госдуме 17 декабря приняли во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс РФ, касающиеся деятельности медицинских работников, чтобы избавить их от необоснованного уголовного преследования. Отмечалось, что принятие поправок — это событие, имеющее огромное значение для всей системы здравоохранения.