Москва, 28 декабря, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводятся специальные рублевые счета для выплат иноагентам, в том числе от продажи недвижимости. Документ 28 декабря опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Согласно новому закону, выплаты иноагенту за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов теперь необходимо зачислять лишь на специальный рублевый счет, который будет открыт в уполномоченном банке.

Туда должны поступать доходы от продажи или сдачи в аренду недвижимости или транспорта и доходы в виде процентов по вкладам или от долевого участия в организациях, включая дивиденды.

Платежи будут поступать на такой счёт до исключения лица из реестра иностранных агентов. Рублёвый счёт должен будет открывать сам иноагент или осуществляющий ему такие платежи банк, причём на имя иноагента может быть открыт только один такой счет.

Иноагент обязан будет уведомить о своем статусе выплачивающих ему в силу договора или закона соответствующие платежи или вознаграждение лиц. Также в документе предусмотрена возможность списания денег с такого счёта для взыскания по обязательствам иноагента в бюджет и в иных установленных правительством случаях. При исключении лица из реестра иноагентов счёт подлежит закрытию, а остаток по нему возвращается владельцу.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября законопроект о рублёвых спецсчетах для иноагентов внесли на рассмотрение Государственной думы и в первом чтении он был принят 20 ноября. Позднее, 16 декабря, эту инициативу полностью поддержало правительство РФ.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в начале ноября отмечал, что этот документ направлен на то, чтобы лишить предавших Россию лиц возможности обогащаться за счёт россиян и использовать против страны заработанные здесь же средства.