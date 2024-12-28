Киев, 28 декабря, 2024, 12:32 — ИА Регнум. На фоне продвижения Вооружённых сил России бойцы украинской армии считают, что Киев вторжением в приграничные районы Курской области «продал» Донбасс. Об этом 28 декабря сообщило агентство Associated Press.

По словам автора публикации, некоторые военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фоне потерь на восточном направлении фронта, где армия России продолжает продвижение, прямо задаются вопросом о том, стоило ли того вторжение в Курскую область.

«Всё, о чём сейчас могут думать военные, это то, что Донбасс просто продали… По какой цене?» — заявил изданию командир одного из взводов ВСУ.

Один из командиров подразделения дронов украинских формирований отметил, что военные ВСУ в курском приграничье не готовы к жёсткому наступлению ВС РФ и не могут контратаковать или отступить.

«Другого варианта нет. Мы будем воевать здесь, потому что, если мы просто отступим к нашим границам, они не остановятся; Они будут продолжать наступать», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Bloomberg 27 декабря написало, что Киев в ближайшие месяцы может отступить с занятых украинскими формированиями позиций в курском приграничье. Как считает один из американских чиновников, ВСУ смогут удерживать оккупированную российскую территории только до весны, если до этого не начнут отступление.

Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что вся территория Курской области будет освобождена и восстановлена. Вместе с тем, глава государства указал на то, что конкретную дату в этом случае назвать нельзя, потому что в курском приграничье ведутся серьёзные бои и торопить российских военных не стоит.

По информации Минобороны РФ на 27 декабря, украинские формирования за время вторжения в Курскую область в начале августа потеряли свыше 44 570 боевиков, 259 танков, 199 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортёр, а также множество другой военной техники.