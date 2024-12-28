Москва, 28 декабря, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за неоднократную продажу несовершеннолетним табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Соответствующий документ 28 декабря опубликован на официальном портале правовых актов.

Bulkin Sergey/Global Look Press

За неоднократную продажу упомянутых средств, а также алкоголя будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тыс. рублей или на размер зарплаты или иного дохода осуждённого за период от 3 до 6 месяцев.

Также в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет Госдумы законопроект о запрете торговли вейпами и жидкостями для них.