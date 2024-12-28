Донецк, 28 декабря, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев сообщил об итогах года.

ER.ru

«Страна, «Единая Россия» и каждый из нас сделали все, чтобы с уверенностью смотреть в будущее. Уходящий 2024 год для всех нас был годом испытаний и вызовов: испытаний крепости нашего духа и готовности делом доказать свою преданность нашим ценностям и идеалам», — подчеркнул он.

Якушев также напомнил, что в уходящем году не прекращалось активное давление на страну, не прекращалась специальная военная операция. Страна, партия и каждый гражданин в этом году сделали максимум возможного, чтобы уверенно смотреть в новый день, в будущее, пишет mkset.ru.

Говоря о результатах работы «Единой России», Владимир Якушев указал, что партия все вызовы смогла преодолеть с достоинством. С ее поправками приняли бюджет, который способствует экономическому и социальному развитию страны. В соответствии с инициативой представителей партии разработали и приняли более 50 законов в сфере семейной политики. Более 130 законов появилось в области защиты прав участников СВО и их семей.

На прошедшем XXII съезде партии президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев рассказали о целях на ближайшую перспективу. Многие из них связаны с деятельностью по поддержке участников и ветеранов боевых действий, их семей. Для этого в народную программу партии внесли особый раздел. Также ветеранами боевых действий были усилены представительные органы власти в регионах и руководящие органы партии.

Деятельность по формированию новой элиты страны будет продолжаться. Предполагается, что она будет магистральной и в 2025 году, и в 2026-м.

На съезде президент также указал на основополагающую роль «Единой России» в выполнении программ строительства и ремонта школ, социальной газификации, прочих важных проектах. Ожидается, что эта деятельность активизируется после окончания работы по укреплению всей партийной структуры — региональных отделений, «Молодой гвардии «Единой России», института сторонников, подвел итог Якушев. Об этом информирует сайт ER.RU.

«Подводя итоги Года первичных отделений в 2024-м, мы объявили 2025-й Годом муниципального депутата. Таким образом, продолжается инвентаризация внутренних ресурсов и усиливается роль партийцев, которые ежедневно работают с нашими избирателями, досконально знают проблемы своих округов», — заключил секретарь генсовета партии.

Он также высказал уверенность, что при участии всех сограждан большая профессиональная команда «Единой России» преодолеет существующие и новые вызовы. Это ежедневно подтверждается тысячами больших и малых реальных дел.