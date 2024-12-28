Луганск, 28 декабря, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев рассказал о проделанной за год работе. В первую очередь он отметил, что страна, партия и россияне смогли сделать всё, чтобы с уверенностью смотреть в завтрашний день.

ER.ru Владимир Якушев

Якушев назвал текущий год временем, полным испытаний и вызовов: Россия, благодаря своей силе духа и готовности делом доказать преданность своим патриотическим идеалам, успешно противостоит беспрецедентному давлению со стороны недружественных стран, ведет специальную военную операцию, пишет mkset.ru.

Депутат подробно рассмотрел итоги работы «Единой России», отметив, что партия справилась со всеми задачами достойно. На основе поправок ЕР был сформирован бюджет, который в будущем обеспечит экономическое и социальное развитие государства. Представители партии приняли участие в разработке свыше 50 законов по поддержке семей, более 130 законов — по поддержке бойцов спецоперации, которые в итоге были приняты.

На состоявшемся XXII съезде партии президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев подробно расписали задачи на ближайшую перспективу. Внушительная доля таких задач относится к поддержке участников и ветеранов боевых действий, их родных. С этой целью в народную программу ЕР добавили особый раздел. Стоит отметить, что в уходящем году партия усилила ветеранами боевых действий представительные органы власти в субъектах РФ и руководящие органы партии. Деятельность по формированию новой российской элиты должна быть магистральной и в 2025 году, и в 2026-м.

На съезде глава государства также оценил инициативу «Единой России» по воплощению программ строительства и капремонта образовательных учреждений, социальной газификации и ряда других важных для общества проектов. Якушев выразил надежду, что такая социальная деятельность станет еще масштабнее после окончания работы по укреплению всей партийной структуры — региональных отделений, «Молодой гвардии «Единой России», института сторонников партии.

Сайт ER.RU, ссылаясь на слова секретаря генсовета, сообщает: «Подводя итоги Года первичных отделений в 2024-м, мы объявили 2025-й Годом муниципального депутата. Таким образом, продолжается инвентаризация внутренних ресурсов, усиливается роль партийцев, которые ежедневно работают с нашими избирателями, досконально знают проблемы своих округов. Уверен, что при поддержке граждан страны большая профессиональная команда «Единой России» справится с существующими и новыми вызовами. Мы ежедневно подтверждаем это тысячами больших и малых реальных дел. И будем подтверждать в будущем».