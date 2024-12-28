Мелитополь, 28 декабря, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Владимир Якушев, секретарь генерального совета «Единой России», подвёл итоги работы партии в 2024 году. Он охарактеризовал уходящий год как время испытаний и вызовов, подчеркнув, что эти испытания проверили на прочность дух россиян, их готовность делом подтвердить приверженность ценностям и идеалам своей страны. В этом году на Россию продолжилось беспрецедентное давление со стороны других государств. Продолжилась и специальная военная операция. Однако, по словам Владимира Якушева, страна, партия и каждый из нас сделали всё необходимое, чтобы уверенно смотреть в будущее, пишет mkset.ru.

ER.ru

По мнению секретаря генсовета, в этом году со своей работой партия справилась достойно. С поправками «Единой России» был принят бюджет, который обеспечивает экономическое и социальное развитие страны. По инициативе представителей партии было разработано и принято более 50 законов в сфере семейной политики. Также «Единая Россия» стала инициатором принятия более ста тридцати законов, направленных на защиту прав и интересов участников спецоперации и их семей.

Владимир Якушев рассказал о задачах, поставленных главой государства Владимиром Путиным и председателем партии Дмитрием Медведевым в ходе XXII съезда «Единой России». В ближайшем будущем приоритетом работы ЕР останется поддержка участников и ветеранов боевых действий, а также их семей. В связи с этим в народной программе партии появился дополнительный раздел. Представительные органы власти в российских субъектах и руководящий состав партии усилены ветеранами боевых действий. Работа по формированию новой элиты государства будет продолжаться.

В ходе съезда президент РФ подчеркнул важную роль партии в реализации программ по строительству и ремонту школ, социальной газификации и других значимых для населения проектов. Эта роль должна стать ещё значительнее после укрепления всей структуры партии. Якушев уточнил, что партийная структура представлена региональными отделениями, «Молодой гвардией «Единой России» и институтом сторонников ЕР. Об этом пишет ER.RU.

«Подводя итоги Года первичных отделений в 2024-м, мы объявили 2025-й Годом муниципального депутата», — сообщил Владимир Якушев.

Он пояснил, что в следующем году продолжится инвентаризация внутренних ресурсов ЕР, а также работа по усилению роли партийцев, которые ежедневно взаимодействуют с избирателями и хорошо знают проблемы своих округов. При поддержке граждан многочисленная профессиональная команда партии сможет преодолеть любые существующие вызовы, а также вызовы, с которыми страна может столкнуться в будущем. Тысячи реальных дел разного масштаба, которые партия совершает ежедневно, служат тому подтверждением.