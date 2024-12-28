Херсон, 28 декабря, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев подвел итоги уходящего года. По его словам, 2024 год стал для всех временем испытаний и трудностей, проверки силы духа и готовности доказать свою верность идеалам и ценностям. Он также отметил, что на страну продолжает оказываться беспрецедентное давление, продолжается и специальная военная операция, пишет mkset.ru.

ER.ru Владимир Якушев

Комментируя результаты деятельности «Единой России», Якушев отметил, что благодаря инициативам депутатов был принят бюджет, способствующий экономическому и социальному развитию страны. При поддержке депутатов партии было разработано и утверждено более 50 законодательных актов в области семейной политики. Свыше 130 законов касаются защиты прав участников специальной военной операции и их семей.

Якушев отметил, что во время прошедшего XXII съезда партии президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев чётко сформулировали задачи на ближайшее будущее. Большинство из них связано с поддержкой участников и ветеранов боевых действий, а также их семей. В связи с этим в народной программе партии был добавлен специальный раздел. Кроме того, «Единая Россия» усилила представительство ветеранов боевых действий в органах власти на региональном уровне и в руководстве партии. Якушев также подчеркнул, что работа по созданию новой элиты страны будет продолжена и станет ключевой как в 2025 году, так и в 2026-м.

Секретарь генсовета напомнил, что на съезде президент подчеркнул важность роли «Единой России» в реализации программ по строительству и ремонту школ, социальной газификации и ряда других значимых для людей инициатив.

«Она должна стать еще существеннее после завершения работы по укреплению всей нашей партийной структуры — региональных отделений, «Молодой гвардии «Единой России», института наших сторонников», — заключил Якушев. Об этом пишет сайт ER.RU.

Подводя итоги Года первичных отделений в 2024 году, Якушев сообщил о провозглашении 2025 года Годом муниципального депутата. По его словам, продолжится работа по инвентаризации внутренних ресурсов, а также будет усиливаться роль партийных активистов, которые ежедневно взаимодействуют с избирателями и хорошо знакомы с проблемами своих округов. Он также выразил уверенность в том, что поддержка граждан поможет профессиональной команде «Единой России» успешно справиться как с существующими, так и с новыми вызовами.

«Мы ежедневно подтверждаем это тысячами больших и малых реальных дел. И будем подтверждать в будущем», — заключил Владимир Якушев.