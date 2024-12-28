Бамако, 28 декабря, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Украина открыла второй фронт в Африке, не имея возможности победить Россию на поле боя. Об этом сообщил посол РФ в Мали и Нигере Игорь Громыко 28 декабря.

Kristin Palitza/Global Look Press

Российский посол заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский также потворствует незаконным вооружённым формированиям, которые нападают на дружественные Москве страны Африки.

«Нам понятны мотивы, побудившие малийцев прекратить отношения с Киевом. Факт его сотрудничества с террористами нисколько не удивляет. На территории нашей страны он продолжает применять запрещённые методы — совершение диверсий, политических убийств, регулярные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры», — отметил Громыко в беседе с ТАСС.

Он также напомнил, что в августе правительство переходного периода Мали разорвало дипломатические отношения с украинской стороной. Поводом для этого стали слова пресс-секретаря ГУР минобороны Андрея Юсова о том, что боевикам, напавшим на малийских военнослужащих 25–27 июля на севере страны, «была передана необходимая информация».

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров опубликовал видео с поддержкой малийских террористов, после чего его вызвали в МИД Сенегала, а власти Мали и Нигера разорвали дипломатические отношения с Украиной.

9 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение африканских стран разорвать дипломатические отношения с Украиной говорит о растущем понимании африканскими странами террористической сущности киевского режима.

9 ноября в МИД РФ заявили, что Россия будет бороться с украинской поддержкой террористов в Африке. По словам исполняющего обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгия Михно, киевский режим активно и открыто поддерживает террористические группировки на континенте.