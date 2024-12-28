Москва, 28 декабря, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил ранее одобренное парламентом переименование города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий. Документ 28 декабря опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

Александр Джус/ТАСС

«Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий», — говорится в нём.

Ростов Великий был основан Рюриком в 862 году и является старейшим из городов Золотого кольца России. Город впервые был назван «Великим» в Ипатьевской летописи XV века. Его жители ещё в 991 году приняли христианство, после чего город стал одним из центров его распространения. Согласно преданию, один из самых известных былинных богатырей Алеша Попович является уроженцем именно Ростова Великого.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря Госдума одобрила законопроект о переименовании Ростова в Ростов Великий. Документ был внесён на рассмотрение 29 августа Ярославской областной думой. Отмечалось, что, как следует из архивных документов и данных исторических исследований в летописных документах, а также из публицистической и научно-справочной литературы, исторически город носил именно такое название.

В свою очередь в отзыве правительства России отмечалось, что слово «Великий» в названии города позволит не только закрепить исторически сложившееся название, но также будет согласовываться с его важным культурно-историческим статусом.

В августе сенатор от Ярославской области Наталия Косихина назвала переименование Ростова важным шагом к «новому благополучному будущему» самого города и его жителей. Она добавила, что благодаря данной инициативе появится больше возможностей для развития народных художественных промыслов и предпринимательства.