Москва, 28 декабря, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности опубликовала видео предотвращения теракта в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ и военного блогера.

Кадр из видео

На кадрах силовики сначала выводят задержанного мужчину в наручниках из серебристого минивэна. У него довольно длинные волосы и борода, одет во всё черное. Злоумышленника привезли к некоему дому, где, по его словам, в мастерской за гаражом находится взрывное устройство. Он спрятал его под верстаком в пакете с наполнителем для кошачьего лотка. Далее на видео робот-сапёр медленно вывозит указанный пакет и помещает в безопасный контейнер.

На кадрах с допроса мужчина поясняет, что в Telegram-канале получил сообщение от неизвестного с предложением поработать на Главное разведуправление Украины. Позднее связавшийся с задержанным куратор дал указание поехать и забрать взрывное устройство из тайника, после чего заложить бомбу под машину известного блогера или под ворота перед его домом.

«Я заболел, операцию решили отменить, взрывное устройство хранил в мастерской до дальнейших распоряжений. Также куратор предоставил новую цель для разведки. Необходимо было в Москве найти определённый автомобиль высокопоставленного военного МО. В дальнейшем планировалось его заминировать этим устройством», — рассказал на допросе агент ГУР.

При съёмке СВУ видно, что его начинили поражающими элементами, похожими на шарики для подшипников. К нему прилагался пульт активации.

Как сообщало ИА Регнум 28 декабря, ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в отношении военблогера и офицера Минобороны РФ. Взрывное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, переданное ему через тайник, было заключено в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами и закамуфлировано под переносную музыкальную колонку.

26 декабря сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на высокопоставленных военных Миноброны, готовившихся украинскими спецслужбами. В ходе оперативно-разыскных мероприятий спецслужба задержала четверых россиян, причастных к подготовке этих покушений.

Днём ранее ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей завода оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Сотрудниками спецслужбы было задержано семь подозреваемых, включая троих несовершеннолетних.