Димитровград, Ульяновская область, 28 декабря, 2024, 11:09 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области ссора между ученикам 6-го класса переросла в поножовщину. Об этом в субботу, 28 декабря, рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

По его информации, инцидент произошёл 24 декабря во дворе одной из школ. Так, 12-летний ученик ударил своего сверстника рукой по животу, а ногой попал в голову. В ответ оппонент ударил обидчика туристическим ножом в спину.

После обращения в больницу врачи диагностировали у ребёнка непроникающее колото-резаное ранение грудной клетки и, оказав необходимую помощь, отпустили домой.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря четверо несовершеннолетних попали в больницу после нападения в школе посёлка Российский. Нападавшего задержали на месте происшествия. Прокуратура Краснодарского края начала проверку в связи с инцидентом. 11 декабря суд не стал арестовывать злоумышленника, но ограничил его в передвижении и запретил ряд действий.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения в школе. Его открыли в рамках двух статей УК РФ: «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213) и «Халатность» (ч. 1 ст. 293). 24 декабря суд назначил подростку штраф в 30 тыс. рублей. После уплаты его и родителей выдворят с территории России.