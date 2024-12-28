Магас, 28 декабря, 2024, 10:48 — ИА Регнум. В Ингушетии открылись две радиостанции, входящие в медиахолдинг Krutoy Media. Теперь в регионе доступно вещание радио «Дачи» и радио «Шансон». В церемонии открытия приняли участие глава региона Махмуд-Али Калиматов и предприниматель, меценат и основатель благотворительного фонда «Сафмар» Микаил Гуцериев.

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На открытие радиостанций в Ингушетию приехал гендиректор холдинга Эдуард Оганесян. Он провел для Махмуда-Али Калиматова и Микаила Гуцериева экскурсию по радиостанциями. Оганесян показал им студии и современное оборудование, которое на них используется. Кроме того, он раскрыл некоторые нюансы редакционной политики радио «Дачи» и радио «Шансон» и их контентной стратегии. Как сообщил Оганесян, медиахолдинг планирует продолжить укреплять свои позиции в Ингушетии, и в перспективе рассчитывает запустить здесь вещание еще двух своих радиостанций — Love Radio и «Восток FM».

Махмуд-Али Калиматов поблагодарил медиахолдинг за стратегически важный шаг, обратив внимание, что в скором будущем в Ингушетии планируется создать профессиональную команду, которая будет работать над производством уникального контента. Этот контент, по словам руководителя региона, будет отражать самобытность и богатство ингушской культуры, традиционную составляющую и особенности современной жизни региона. Калиматов отметил, что использование современного оборудования сделает вещание новых радиостанций доступным не только в крупных городах вроде Магаса, Сунжи или Малгобека, но и в отдаленных населенных пунктах.

Также, по словам Махмуда-Али Калиматова, усилия, предпринимаемые Микаилом Гуцериевым, способствуют планомерному развитию Ингушетии. В республике удалось создать IT-кластер, здесь растет предпринимательский потенциал, становится более доступным радиовещание, происходят другие позитивные перемены.

Микаил Гуцериев, в свою очередь, заявил, что работников радиостанций ждет качественное обучение у ведущих специалистов в сфере радиовещания в Москве. Он пообещал оплатить трехмесячный курс, в течение которого команды радиостанций освоят все форматы радиовещания и смогут получить все необходимые для успешной работы навыки и компетенции.