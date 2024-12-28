Москва, 28 декабря, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Житель Магаданской области несколько месяцев прятал на свалке 3 кг незаконно добытого золота. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили в прокуратуре региона.

Anton Kavashkin/Global Look Press

«В июне 2022 года в городе Сусумане Магаданской области обвиняемый получил шесть нестандартных слитков сплава золота и серебра общей массой более 3 кг стоимостью свыше 21,2 млн рублей и сокрыл на территории Межпоселенческого полигона ТКО», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Спустя несколько месяцев мужчина достал драгоценный металл из тайника и привез в окружной центр, где его задержали с поличным.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре в Якутии был задержан мужчина, пытавшийся вывезти из региона 18 кг природного золота на сумму 121 млн рублей. Тайник для перевозки драгоценного металла был обнаружен в салоне легкового автомобиля. Мужчину заключили под стражу, изъятое золото будет обращено в доход государства.

В сентября в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин, которые везли на «Газели» кустарные слитки на основе сплава из золота, серебра, цинка и меди стоимостью более 18,5 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов. Фигурантов заключили под стражу.