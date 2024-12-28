Лондон, 28 декабря, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Украина должна забыть о вступлении в Евросоюз, так как его расширение уже закончилось. Об этом в субботу, 28 декабря, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

President Of Ukraine/Global Look Press

«Расширение ЕС подошло к концу, Украина навсегда останется за пределами ЕС», — подчеркнул аналитик.

Таким образом эксперт прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что после завершения гибридной войны Запада с РФ Европа должна быть наказана.

Меркурсис со своей стороны отметил, что Европа и без того успешно справляется с наказанием самой себя, вводя санкции против России.

«Европа делает очень и очень хорошую работу по наказанию Европы. Они могут это делать каждый день. Каждая новая санкция, которую они вводят, ещё больше наказывает Европу», — добавил он.

Как ранее передавало ИА Регнум, главы МИД стран ЕС 16 декабря утвердили 15-й пакет антироссийских санкций. В него вошли санкционные меры против так называемого теневого флота, якобы задействованного в транспортировке российских энергоресурсов. В список персональных рестрикций в том числе были внесены компании из России, а также из Китая и КНДР.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незаконным и угрожающим международной энергетической безопасности 15-й пакет санкций ЕС против России. Она пообещала, что ответные шаги Москвы на данные нелегитимные ограничения со стороны Брюсселя не заставят себя долго ждать.