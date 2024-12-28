Лондон, 28 декабря, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Украина должна забыть о вступлении в Евросоюз, так как его расширение уже закончилось. Об этом в субботу, 28 декабря, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

President Of Ukraine/Global Look Press

«Расширение ЕС подошло к концу, Украина навсегда останется за пределами ЕС», — подчеркнул аналитик.

Таким образом эксперт прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что после завершения гибридной войны Запада с РФ Европа должна быть наказана.

Меркурсис со своей стороны отметил, что Европа и без того успешно справляется с наказанием самой себя, вводя санкции против России.

«Европа делает очень и очень хорошую работу по наказанию Европы. Они могут это делать каждый день. Каждая новая санкция, которую они вводят, ещё больше наказывает Европу»,добавил он.

Как ранее передавало ИА Регнум, главы МИД стран ЕС 16 декабря утвердили 15-й пакет антироссийских санкций. В него вошли санкционные меры против так называемого теневого флота, якобы задействованного в транспортировке российских энергоресурсов. В список персональных рестрикций в том числе были внесены компании из России, а также из Китая и КНДР.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незаконным и угрожающим международной энергетической безопасности 15-й пакет санкций ЕС против России. Она пообещала, что ответные шаги Москвы на данные нелегитимные ограничения со стороны Брюсселя не заставят себя долго ждать.