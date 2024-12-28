Владивосток, 28 декабря, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Длительная задержка в оформлении на пункте пропуска россиян, возвращающихся из Китая в Приморский край, связана с действиями группы нарушителей, оскорблявших инспекторов и перекрывших выход из зоны контроля. Об этом сообщила пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая.

Юрий Смитюк/ТАСС

Ранее в субботу, 28 декабря, в соцсетях стали писать о недавних задержках российских туристов продолжительностью порядка 10 часов. Упоминалось, что сотрудники таможни просили людей примерять вещи из багажа.

«26 декабря 2024 года в автомобильный пункт пропуска Пограничный из Китая прибыла группа россиян. В ходе таможенного контроля был выявлен ряд нарушений. Отдельные граждане начали публично выражать свое недовольство на законные действия инспекторов таможни, оскорблять их, демонстративно затягивать завершение таможенного контроля», — процитировало «РИА Новости» Кульчицкую.

Пресс-секретарь отметила, что из-за блокировки нарушителями выхода из зоны таможенного контроля на протяжении трёх часов ухудшалась ситуация с пропуском россиян, пока и вовсе не остановилась. Наладить процесс смогли после прибытия полицейских.

По факту нарушений началась проверка, по факту которой могут возбудить уголовное дело о вмешательстве в работу пункта пропуска, оскорбления представителей власти. В день беспорядков уже возбудили четыре дела об административных правонарушениях. 29 туристов не смогли подтвердить предназначение товаров, таможня задержала их грузы.

В сентябре Федеральная таможенная служба сообщила, что деятельность людей, под видом личного товара ввозящих в страну из КНР мелкие партии незаконных грузов, тормозит таможенное оформление туристов в пунктах пропуска в Приморском крае. Группы граждан несколько раз в неделю выезжают в город Суйфэньхэ в туристическую поездку и через несколько часов возвращаются с объёмными сумками. При этом во время таможенного досмотра подтвердить источник доходов, позволяющих часто путешествовать, и точно описать товары, находящиеся у них в багаже, такие туристы, как правило, не могут.

Президент России Владимир Путин 5 сентября поставил задачу к 2026 году сократить скорость досмотра на первых пяти автомобильных погранпереходах на Дальнем Востоке. По его словам, время досмотра не должно превышать 10 минут.