Москва, 28 декабря, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Людям, которые оказались на улице, окажут поддержку и в новогодние праздники. В этот период будут работать Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки и городские пункты обогрева. Там же могут оказать помощь в разрешении жизненных проблем, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

mos.ru «Социальный патруль»

«Москва — город неравнодушных людей. В период серьезных морозов нам особенно важно объединиться в помощи тем, кто по разным причинам оказался на улице», — отметила Ракова.

Она добавила, что те, кто обратятся в Центр социальной адаптации и городские пункты обогрева, могут рассчитывать не только на тепло, но и на всестороннюю помощь мобильной бригады для дальнейшего возвращения к полноценной жизни. «Для нас важно не просто дать человеку временный кров, но и предоставить все инструменты для выхода из тяжелой ситуации», — подчеркнула Ракова.

По её словам, в центре социальной адаптации с каждым обратившимся работают индивидуально. В зависимости от личной истории, человеку оказывают поддержку в восстановлении документов, трудоустройстве, налаживании утерянных контактов с близкими, а также предлагают юридическое сопровождение и психологическую помощь. «В преддверии праздников мы усилили информирование о возможностях поддержки — плакаты с контактами мобильной службы помощи бездомным появились на подъездах по всему городу», — отметила заммэра.

mos.ru Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки, приемное отделение

Пункты обогрева рассчитаны на краткосрочное пребывание. Там можно также получить всю дальнейшую информацию о том, какая помощь доступна в трудной ситуации. Если человек нуждается в комплексной помощи, то ему помогут добраться до Центра имени Е. П. Глинки. Специалисты центра уже больше 28 лет оказывают помощь бездомным людям. За эти годы они разработали комплексную модель индивидуального сопровождения. В центре оказывают два вида услуг: срочные и несрочные. Первые предполагают закрытие базовых потребностей, а вторые — помогают человеку вернуться в социум.

«Москва — современный мегаполис, который, несмотря ни на что, остается человекоориентированным», — сказала ИА Регнум уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Она добавила, что идет большая работа над тем, чтобы у каждого жителя столицы была возможность получить необходимую поддержку. Доступность такой помощи обеспечивается через взаимодействие различных структур и ведомств. «Очень важно, что в вопросе поддержки бездомных город объединяет различные организации, подходы и практики в единую систему комплексной поддержки», — подчеркнула Потяева.

mos.ru «Социальный патруль»

Она пояснила, что благодаря такому подходу есть возможность обеспечить бездомных не только базовой помощью — обогревом, питанием, теплыми вещами, но и долгосрочной, комплексной помощью, направленной на ресоциализацию и возвращение к нормальной жизни. «Всех неравнодушных специалистов, которые помогают бездомным, объединяет одна общая задача — защита прав москвичей», — сказала уполномоченный по правам человека в Москве.

Она подчеркнула, что в какой бы социальной ступени люди ни находились, город обязан защищать их, обязан помочь человеку в трудной жизненной ситуации и постараться решить его проблемы.

Когда бездомный человек попадает в больницу, он также не остаётся без социальной поддержки. В 2021 году был запущен уникальный проект «Социальная служба в больницах», в рамках которого социальные координаторы в связке с психологами помогают пациентам решать все немедицинские вопросы. Если в больницу поступает бездомный, социальные координаторы оперативно связываются с центром социальной адаптации. В этом году при поддержке центра полностью прошли ресоциализацию 273 человека, а еще около полутора тысяч — смогли восстановить утерянные или получить отсутствующие документы. Также в этом сезоне с октября по декабрь было оказано 12,5 тысячи услуг по обогреву.

mos.ru Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки, приемное отделение

Кроме того, в Москве на регулярной основе проводятся кампании по информированию жителей о помощи бездомным людям в Москве. В декабре во всех районах города на информационных досках многоквартирных домов появились плакаты «Не дайте замёрзнуть!» с указанием актуальных контактов круглосуточной горячей линии Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки.

«Человек, который лишился дома и остался на улице, находится в крайне уязвимом положении», — сказала ИА Регнум программный директор благотворительного фонда «САМЮ Сосьяль Москва» Мария Седушкина.

Она отметила, что сложности, с которыми приходится сталкиваться бездомным, должны решаться на системном уровне, и по-настоящему эффективной помощь становится только в том случае, когда услуги предоставляются комплексно и имеют долгосрочный характер. По её словам, это достигается только посредством сотрудничества и взаимодействия между профильными организациями и учреждениями. «Вместе с коллегами из Департамента труда и соцзащиты населения мы стремимся сделать Москву добрее и заботливее», — сказала Седушкина.

mos.ru «Социальный патруль»

Уже шестой год в столице реализуется программа «Москва — добрый город», в рамках которой город оказывает НКО финансовую поддержку в рамках конкурса грантов, помогает с подбором помещения для реализации их деятельности, а также проводит обучение и вовлекает горожан в социальные проекты. Так, за два года по результатам ежегодного конкурса грантов «Москва — добрый город» финансирование от города на реализацию проектов помощи бездомным людям получили девять профильных проектов НКО на общую сумму свыше 58 миллионов рублей. Они реализуют свои программы помощи в этом и следующем году при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения.