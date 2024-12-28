Москва, 28 декабря, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Правительство России запретило звонки с IP-телефонии на телефоны россиян в рамках борьбы с мошенничеством. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщила пресс-служба кабмина.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Отмечается, что правительством был оптимизирован перечень лицензий на оказание услуг связи для того, чтобы ограничить телефонное мошенничество.

«Из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи», — говорится на сайте правительства.

В пресс-службе уточнили, что наиболее часто эту технологию использовали мошенники, потому что она позволяла им менять телефонные номера. После принятия такого решения этот вид будет серьёзно ограничен, так как присоединение сетей передачи данных к телефонным сетям связи будет исключено.

В правительстве подчеркнули, что это решение никак не отразится на простых пользователях телефонной связи. При этом пользующиеся голосовой связью в мессенджерах лица используют для этого специальные программы, которые обеспечивают общение через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря пресс-служба Сбербанка сообщила, что перед новогодними праздниками количество атак на социальные и административные здания, а также офисы банков возросло на 30%. Отмечалось, что это связано с телефонными мошенниками, которые чаще всего звонят из украинских кол-центров.

Адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов 24 декабря заявил ИА Регнум, что возможное ограничение на звонки в мессенджерах, обсуждаемое в Минцифры и Роскомнадзоре, является жёсткой, но вынужденной мерой. Такая инициатива будет призвана ограничить активность мошенников, которые совершают таким образом 40% своих звонков потенциальным жертвам.