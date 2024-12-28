Арамиль, Свердловская область, 28 декабря, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Экстренные службы не получали сообщений о взрыве, якобы прогремевшем в районе города Арамиль в Свердловской области. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Дарья Драй ИА Регнум

«Сообщений в экстренные службы о подобном инциденте за прошедшие сутки не поступало», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения МЧС продолжают оставаться на местах постоянной дислокации.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Арамиле вечером 27 декабря якобы был слышен очень громкий, похожий на взрыв звук. Приводились слова очевидца о затрясшихся в окнах стёклах, который предположил, что этот звук мог доноситься с карьера или полигона.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря 2023 года МЧС РФ опровергло информацию о взрыве газа в доме в Волжском в Волгоградской области. Уточнялось, что на самом деле имел место пожар, в результате которого пострадал один человек.

Перед этим мэрия Волжского сообщила о взрыве бытового газа в доме №28 на ул. Пионерской. Отмечалось, что после этого вспыхнул пожар.