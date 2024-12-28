Москва, 28 декабря, 2024, 09:17 — ИА Регнум. В Москве благоустроена часть территории природно-исторического парка «Москворецкий». Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, работы не затронули заповедные участки, памятники природы и другие ценные озелененные территории.

mos.ru В Москве привели в порядок парк «Москворецкий»

«В этом году реализовали масштабный проект по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка «Москворецкий», мероприятия прошли на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста», — отметил Петр Бирюков. Также, по его словам, были приведены в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, дворовая территория между улицей Твардовского и Туркменским проездом.

mos.ru В Москве привели в порядок парк «Москворецкий»

На берегах Большого и Малого Строгинских затонов привели в порядок парк 70-летия битвы под Москвой, обустроили павильон администрации и обновили пять детских площадок. Также на берегу Малого Строгинского затона возвели четыре смотровые площадки в виде балкончиков. По словам заместителя мэра Москвы, здесь привели в порядок дорожки и три пляжа, обустроили две спортивные площадки.

mos.ru В Москве привели в порядок парк «Москворецкий»

«На набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста обустроили дорожки с разными типами покрытия, установили садово-парковую мебель, оборудовали новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками», — рассказал Петр Бирюков. Кроме того, отметил заместитель мэра Москва, на этом участке обновили три пляжа и их инфраструктуру, отремонтировали семь детских и столько же спортивных площадок. «Теперь посетители могут заниматься на воркаут-комплексах и тренажерах с возможностью регулирования нагрузки, играть в настольный теннис и шахматы», — резюмировал Бирюков.