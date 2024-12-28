Лондон, 28 декабря, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Британская актриса Оливия Хасси, исполнившая главную роль в классической киноленте режиссёра Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» (1968), скончалась на 74-м году жизни. Об этом 27 декабря пишет Daily Mail.

Информацию о смерти артистки сообщили её близкие в социальных сетях.

«С глубокой скорбью мы объявляем о кончине Оливии Хасси Эйсли, которая 27 декабря мирно ушла из жизни дома в окружении своих близких. Оливия была замечательным человеком, чья теплота, мудрость и чистая доброта затронули жизни всех, кто ее знал», — говорится в сообщении родственников актрисы.

Причина смерти Оливии Хасси не уточняется. У актрисы остались трое детей Алекс, Макс и Индия, её супруг Дэвид Глен Эйсли, с которым она прожила в браке 35 лет, и внук Грейсон.

Хасси родилась 17 апреля 1951 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. Её дебют в кино состоялся в 13 лет, а прославившую актрису роль Джульетты она сыграла в 16 лет и удостоилась премии «Золотой глобус». Фильмография Хасси насчитывает более 50 киноработ, среди которых «Черное Рождество» и «Смерть на Ниле», а также роль в мини-сериале «Оно» (1990) по роману Стивена Кинга.